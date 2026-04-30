أمريكا تنقل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل

كتب : وكالات

07:14 م 30/04/2026

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه قوات الاحتلال قد تضطر قريبا للعودة للعمل في إيران، من أجل ألا يتمكن النظام الإيراني من تهديد تل أبيب خلال السنوات القادمة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر ومعدات عسكرية بلغ حجمها 6500 طن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه منذ بدء الحرب وصلنا 115.600 طن من المعدات العسكرية في 403 رحلات جوية و10 رحلات بحرية.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، أن تل أبيب في مواجهة مع حزب الله لأنه يهدد سكان الشمال ووضع هدفا له تدمير إسرائيل، مؤكدًا "أن الحزب تلقى ضربات قاسية جدا في السابق، وعلينا استكمال المهمة لضمان إزالة تهديده لسكان الشمال ولإسرائيل".

ولفت كاتس، إلى أن قوات الاحتلال ستعمل على تدمير البنى التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الحزام الأمني حتى الخط الأصفر كما حدث في غزة.

وأكد كاتس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقودان جهود استكمال أهداف الحملة بما يضمن ألا تشكل إيران تهديدا لإسرائيل ولأمريكا.

هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد
شئون عربية و دولية

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الطعام 6 مساء؟
نصائح طبية

نهى عابدين: "اتعرضت للخيانة ومش بشتغل بالمجاملات"
زووم

مجدي نزيه: وزير صحة سابق أعفاني من منصبي بسبب "سكر الدايت"
أخبار مصر

"طبيب عظام".. من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الأهلي والزمالك؟
رياضة محلية

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)