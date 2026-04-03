قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن وفد الحركة برئاسة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة اختتم اليوم الجمعة، زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد أن أجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء والفصائل الفلسطينية.

وأضافت حماس في بيان اليوم الجمعة، أنه الوفد والفصائل الفلسطينية عقد لقاء مع السيد نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام بحضور الأخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وذلك في إطار جهود استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفقًا لخطة الرئيس "ترامب"، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على غزة.

وشددت الحركة والفصائل الفلسطينية على ضرورة استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنودها بشكل دقيق وأمين، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية “الانتقالية” لإدارة قطاع غزة بشكل فوري لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية كافة، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدمًا في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد الوفد جدية وإيجابية الحركة والفصائل الفلسطينية لاستكمال ومواصلة خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، والتزامها بما وقعت عليه، وأن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الصدد، حيث تلقى وفد الحركة دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام القريبة القادمة.

وعبر الوفد عن تقديره للجهود المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والإخوة الوسطاء في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.