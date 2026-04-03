أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 26 شخصا خلال الساعات الأخيرة، جراء الهجمات الصاروخية القادمة من إيران ولبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بتدمير منزل في بلدة المطلة إثر استهدافه بمسيرة أطلقت من لبنان.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر وقوع أضرار مادية جسيمة في عدة مباني ببلدة يعارا في الجليل، نتيجة هجوم صاروخي من لبنان.