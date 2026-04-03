إصابة 26 إسرائيلي وأضرار واسعة شمالي إسرائيل جراء هجمات من إيران ولبنان.. فيديو
كتب : عبدالله محمود
إيران تشن هجوم على إسرائيل
أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 26 شخصا خلال الساعات الأخيرة، جراء الهجمات الصاروخية القادمة من إيران ولبنان.
תיעוד: כטב"ם התפוצץ במטולה, נזק כבד נגרם לבית@rubih67 pic.twitter.com/xFMDYBxqHq— כאן חדשות (@kann_news) April 3, 2026
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بتدمير منزل في بلدة المطلة إثر استهدافه بمسيرة أطلقت من لبنان.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر وقوع أضرار مادية جسيمة في عدة مباني ببلدة يعارا في الجليل، نتيجة هجوم صاروخي من لبنان.