أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مرحلة جديدة من استهداف "العمق الإيراني"، مؤكدا استمرار العمليات الهادفة لتفكيك البنية التحتية العسكرية والاقتصادية للنظام، في أحدث تصريحات له اليوم الجمعة.

سحق منظومة "الفولاذ" الإيرانية

كشف نتنياهو، أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح خلال الأيام القليلة الماضية في تنفيذ ضربات استراتيجية أدت إلى تدمير نحو 70% من قدرات تصنيع الفولاذ في إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أن هذا القطاع يُمثّل العصب الحيوي للصناعات العسكرية، وأن تعطيله يُعد بمثابة ضربة قاصمة لقدرة طهران على الاستمرار في التصنيع الحربي.

خنق الموارد الاقتصادية للحرس الثوري

شدد نتنياهو، على أن استهداف مصانع الفولاذ ليس مجرد ضربة صناعية، بل هو "استهداف مباشر للموارد الاقتصادية للحرس الثوري" وقدراته الذاتية على إنتاج السلاح، مؤكدا أن تدمير هذه البنى التحتية، إلى جانب تفجير الجسور الحيوية، يهدف إلى شل حركة الإمداد العسكري وتجفيف منابع تمويل العمليات "الإرهابية" للنظام بحسب وصفه.

رسالة "السحق" المستمر

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي توعده للنظام الإيراني قائلا: "مستمرون في سحق النظام، وقتل قادته، وتدمير بنته التحتية"، مشيرا إلى أن العمليات لن تتوقف حتى يتم تحييد التهديد الإيراني بشكل كامل وضمان أمن إسرائيل الاستراتيجي.

من جانبه، أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتيل التوتر بإعلانه تدمير جسر "B1" الإيراني وشارك صورة للضربة الجوية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلّقا بعبارة تهديدية مفادها أن "هناك الكثير سيتبع ذلك"، في إشارة واضحة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.