أعلنت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، عن تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية واسعة النطاق استهدفت مواقع عسكرية ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" وردا على الاعتداءات الصهيونية المستمرة.

تدمير مقر قيادة اللواء "769"

وفي أبرز عمليات اليوم الجمعة، كشف حزب الله عن استهداف "مقر قيادة اللواء 769" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية دقيقة.

وأكد الحزب، في بيان له، أن مستوطنة "كريات شمونة" وحدها استُهدفت اليوم بـ "أربع رشقات صاروخية متتالية"، مما يعكس تصاعدا كبيرا في وتيرة القصف.

استهداف تجمعات الجنود في "مرجليوت"

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة عن رصد واستهداف "تجمع لجنود جيش الاحتلال" في مستوطنة "مرجليوت" برشقة صاروخية، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة، ضمن استراتيجية استنزاف القدرات البشرية للعدو على طول الحافة الأمامية.

إنذارات المقاومة تطال "الحولة والمطلة"

ضمن إطار "التحذيرات السابقة" التي وجهتها المقاومة للمستوطنات الشمالية، وسّع حزب الله دائرة نيرانه لتشمل مستوطنات "الحولة، المطلة، معيان، وباروخ".

وأوضحت البيانات العسكرية، أن هذه الضربات تأتي تنفيذا للتحذير الرسمي الذي وجهته المقاومة لعدد من المستوطنات بضرورة إخلائها بعد تحولها إلى مراكز لتموضع القوات العسكرية المُعادية.

ساحة حرب مفتوحة في لبنان

يشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.