أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان شنت هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف منشأة طبية في ولاية النيل الأبيض، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأوضحت المنظمة أن مستشفى الجبلين، الواقع في جنوب وسط البلاد، تعرض لهجومين بطائرتين مسيّرتين، استهدفا غرفة العمليات وجناح الولادة داخل المستشفى.

وأسفر الهجومان عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم سبعة من العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين على الأقل.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة كوستي، التي تبعد نحو 80 كيلومترًا عن موقع الهجوم، لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد المستمر باستخدام الطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل نزاع مستمر منذ نحو ثلاث سنوات.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفر الصراع في السودان عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، في حين تشير منظمات إغاثة إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير.