بواسطة الدفاع الجوي.. إيران تعلن إسقاط صاروخ كروز إسرائيلي متطور

كتب : مصطفى الشاعر

01:31 م 03/04/2026 تعديل في 01:32 م

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير صاروخ كروز "متطور وعابر للقارات" تابع للكيان الصهيوني، وذلك أثناء تحليقه في أجواء محافظة زنجان شمال غرب البلاد.

مواصفات تقنية لـ "هدف مُعادٍ"

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن بيان الحرس الثوري، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الذي تم إسقاطه يتميز بتقنية "التخفي" والمدى الطويل، وكان يحمل رأسا حربيا متفجرا بزنة "1000 رطل" (نحو 450 كيلوجراما)، مما يُشير إلى حجم التهديد الذي كان يُشكّله الهدف المدمّر.

منظومات نوین تحت الاختبار

أوضح البيان، أن عملية الاعتراض تمت بواسطة "منظومات دفاعية حديثة ومتطورة" تابعة للحرس الثوري، تعمل تحت إشراف وتحكم "الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي" في البلاد، مؤكدا أن اليقظة الدفاعية حالت دون وصول الصاروخ إلى هدفه المخطط له.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
