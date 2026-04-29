قالت قناة "آي 24 نيوز"، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس مناقشة أمنية عاجلة تتناول ملف أسطول دولي في طريقه إلى قطاع غزة، مما استدعى تنسيقا أمنيا رفيع المستوى أدى لتقاطع الإجراءات مع مسار جلسات محاكمته الجارية.

تفاصيل أسطول غزة الدولي

وتشير القناة العبرية، إلى أن "أسطول غزة الدولي" يضم نحو 1000 شخص، ويتكون من عدة قوارب تنطلق من دول متعددة، موضحة أن إحدى السفن المشاركة تحمل على متنها شقيقة رئيس أيرلندا.

הדיון הבטחוני של רה״מ עוסק במשט בינלאומי שעושה את דרכו לעזה



ההערכה: על המשט כ1000 איש



מדובר על משט של כמה סירות מכמה מדינות



על אחת הספינות: אחות של נשיא אירלנד pic.twitter.com/69zyY3FmiS — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 29, 2026

استجواب نتنياهو في المحكمة

وبدأ نتنياهو اليوم استجوابه في محاكمته بتهم الفساد أمام المحكمة الجزئية في تل أبيب، حيث شهدت الجلسة استئنافا للإجراءات لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

ورغم رفض المحكمة طلب محاميه أميت حداد تأجيل بدء الجلسة لمدة 3 ساعات، إلا أنها سمحت لنتنياهو بمغادرة القاعة مؤقتا للتوجه إلى مقر قيادة الجيش في "الكريا" لإجراء مكالمة عاجلة تتعلق بالأمن القومي عند الساعة 10:30 صباحا، دون تحديد مدة زمنية لها.

رفض تأجيل محاكمة نتنياهو

وكان محامي الدفاع أميت حداد قد طلب تقليص مدة شهادة رئيس الوزراء بمقدار 3 ساعات، مبررا ذلك بوجود "جدول زمني أمني" مزدحم، غير أن القاضي رفضت هذا الطلب، مؤكدا أن المواد المقدمة لا تتضمن مبررات كافية لتأجيل الجلسة من الساعة 9:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، وهو ما أجبر نتنياهو على الموازنة بين واجباته القانونية والتعامل مع ملف "أسطول غزة الدولي" من داخل مقر الأركان.