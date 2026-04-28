وجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، دعوة صريحة للولايات المتحدة للمساهمة في دعم الدفاع عن أوكرانيا، في إطار حديثه أمام الكونجرس.



وقال الملك إن "العزم نفسه غير القابل للتراجع" مطلوب اليوم من أجل دعم أوكرانيا وشعبها الشجاع للغاية، مضيفًا أن الهدف هو ضمان سلام عادل ودائم.

وأشار إلى أن التزام القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها في حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل جوهر الأمن المشترك، مشبّهًا ذلك بالدعم الذي تلقته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.

وأضاف: "من أعماق الأطلسي إلى القطب الشمالي الذي تذوب جليداته بشكل مأساوي، فإن التزام وخبرة القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها يشكلان قلب الناتو، في إطار دفاع مشترك يحمي مواطنينا ويضمن أمننا".

وقوبلت تصريحات الملك بتصفيق داخل القاعة، بما في ذلك من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويأتي هذا الموقف في وقت تنتقد فيه شخصيات سياسية أمريكية، من بينها نائب الرئيس جيه دي فانس، حجم الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.