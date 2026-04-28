أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش يتوقع استمرار القتال على عدة جبهات خلال عام 2026، مشدداً على وجود حاجة ملحّة لتعزيز عدد الجنود في ظل تزايد الأعباء العسكرية.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع عُقد مساء الاثنين في قاعدة رامات دافيد الجوية، بمشاركة كبار قادة الجيش، حيث تم استعراض نتائج العمليات العسكرية ضمن الحرب مع إيران، إلى جانب النشاط العسكري في لبنان.

وأوضح زامير أن الجيش يخوض منذ السابع من أكتوبر حملة عسكرية مستمرة على جبهات متعددة، مشيراً إلى أن القوات في حالة جاهزية عالية تحسباً لاحتمال تجدد المواجهات العنيفة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن التحديات المتزايدة تفرض ضرورة زيادة عدد الجنود خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع نطاق المهام الملقاة على عاتق الجيش.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية تعمل على فرض واقع أمني جديد، عبر إنشاء ما وصفه بمناطق دفاعية متقدمة على خطوط التماس في كل من قطاع غزة وسورية ولبنان.

وشدد على ضرورة بقاء القوات الإسرائيلية في هذه المناطق، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى ضمان أمن السكان الإسرائيليين على المدى الطويل.