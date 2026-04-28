أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إجلاء 47 مسافرا، بينهم 24 من المرضى، و23 مرافقا، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن ذلك يأتي ضمن عمليات الإجلاء الطبي المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن سيارات الإسعاف التابعة لها تولّت نقل المسافرين، وتأمين وصولهم بسلام، في إطار الاستجابة الإنسانية المستمرة لتسهيل حركة المرضى والجرحى ومرافقيهم، وضمان تلقيهم العلاج خارج قطاع غزة.