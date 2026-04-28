أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إعمالًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على طلب محافظة القاهرة بحظر إصدار تراخيص جديدة خاصة بنشاطي المطاعم والكافيهات في أحياء مصر الجديدة، والمعادي، والزمالك، وجاردن سيتي، والاكتفاء بالمرخص القائم حاليًا.

حظر إصدار التراخيص للمقاهي والمطاعم الجديد

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء استجابة للعديد من شكاوى المواطنين القاطنين بهذه الأماكن، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني المهتمين بالحفاظ على الهوية التراثية المميزة لهذه المناطق ذات الطراز المعماري المتميز، وتضررهم من الإزعاج والضوضاء الناتج عن الانتشار العشوائي لهذه الأنشطة، وتغيير الأنشطة السكنية إلى أنشطة إدارية وتجارية، بما لا يتناسب مع خصوصية هذه الأماكن.

