إعلان

حظر إصدار تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في 4 أحياء بالقاهرة

كتب : محمد نصار

11:33 ص 28/04/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إعمالًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على طلب محافظة القاهرة بحظر إصدار تراخيص جديدة خاصة بنشاطي المطاعم والكافيهات في أحياء مصر الجديدة، والمعادي، والزمالك، وجاردن سيتي، والاكتفاء بالمرخص القائم حاليًا.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء استجابة للعديد من شكاوى المواطنين القاطنين بهذه الأماكن، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني المهتمين بالحفاظ على الهوية التراثية المميزة لهذه المناطق ذات الطراز المعماري المتميز، وتضررهم من الإزعاج والضوضاء الناتج عن الانتشار العشوائي لهذه الأنشطة، وتغيير الأنشطة السكنية إلى أنشطة إدارية وتجارية، بما لا يتناسب مع خصوصية هذه الأماكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون المحال العامة تراخيص المقاهي تراخيص المطاعم محافظ القاهرة

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

