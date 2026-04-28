قبل قمة السعودية.. مصادر: دول الخليج فقدت الثقة في قادة إيران

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الثلاثاء قمة تشاورية في مدينة جدة السعودية مخصصة لبحث تطورات الوضع في المنطقة وسبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووكلائها المتكررة على دول المجلس واستهداف بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية وإغلاق مضيق هرمز ما أدى إلى تعطيل الملاحة وبالتالي إلحاق الضرر بالتجارة العالمية.

وقالت مصادر خليجية في العاصمة الرياض اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القمة ستناقش مستجدات الوضع في ضوء جهود الوساطة الباكستانية وتبادل الرؤى حول السياسات الخارجية للدول الست تجاه إيران مستقبلا، مشيرة إلى أن القيادات الخليجية فقدت الثقة بشكل تام بقادة إيران "مهما كانت عهودها ووعودها بتحسين العلاقة".

وتعد القمم التشاورية آلية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي تم الاتفاق عليها وإقرارها خلال القمة الخليجية التي ترأسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات في أبوظبي خلال الفترة من السابع إلى التاسع ديسمبر عام 1998 وتم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة حيث عقدت أول قمة تشاورية بعد نحو خمسة أشهر من قمة أبوظبي وعقدت بمدينة جدة في مايو 1999.

وقالت المصادر إن قادة الخليج سيؤكدون خلال القمة "الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف وتجاوز أي خلافات بين دولهم في هذه المرحلة والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة من دول المجلس".