لأول مرة منذ 35 عامًا.. ملك بريطانيا يلقي خطابًا في الكونجرس

كتب : مصراوي

11:12 ص 28/04/2026 تعديل في 11:41 ص

الملك تشارلز

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يُتوقع أن يؤدي اليوم الثلاثاء، بعض الطقوس الرسمية الأكثر فخامة في واشنطن، في محاولة للتأكيد على العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأفادت الشبكة الأمريكية بأن الملك سيصبح أول ملك بريطاني يلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي منذ والدته الملكة إليزابيث الثانية في عام 1991 أي 35 عامًا، حيث ركز خطابها آنذاك على التاريخ المشترك بين البلدين وأهمية قيمهما الديمقراطية، وهي موضوعات يتوقع أن يعيد تشارلز التأكيد عليها اليوم الثلاثاء.
وتعد مثل هذه الخطابات فرصة لا تمنح إلا لكبار قادة العالم، ومن بينهم البابا فرنسيس (بابا الكنيسة الكاثوليكية في الفترة من (2013 – 2025)، ووينستون تشرشل (رئيس وزراء المملكة المتحدة فترة الحرب العالمية الثانية).
ومن المرجح أن يكون هذا الخطاب هو الأوسع نطاقا من حيث التصريحات العامة التي يقدمها تشارلز خلال زيارة تستمر أربعة أيام للولايات المتحدة، وتهدف إلى الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد أصبح في وقت سابق من هذا العام أول زعيم حالي لمجلسه يخاطب البرلمان البريطاني. كما حضر حفلا في واشنطن مع الملك يوم الاثنين، وقال إنه أخبره بأنه "سيُستقبل استقبالا جيدا" في الكونجرس.

