قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي متشككون في العرض الإيراني.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، أن ترامب لم يرفض مقترح إيران بشكل قاطع لكنه أبدى شكوكا بشأن عدم تعاملها بحسن نية.

وذكرت أن ترامب أبدى أيضا شكوكا بشأن عدم استعداد إيران لتلبية مطلبه بإنهاء تخصيب اليورانيوم.

وبحسب ما قاله المسؤولون ونقلته وول ستريت جورنال، "سنواصل التفاوض مع إيران ومن المرجح تقديم ردنا ومقترحات مضادة خلال الأيام المقبلة".

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب ناقش الإثنين مع كبار مستشاريه في مجال الأمن القومي مقترحا إيرانيا جديدا للتوصل إلى حل للحرب بين البلدين.

ولم تبد ليفيت رأيها خلال إفادة صحفية عن المقترح الذي يقضي بفتح مضيق هرمز ومناقشة البرنامج النووي الإيراني في وقت لاحق، لكنها أكدت أن مطالب ترامب الأساسية لا تزال كما هي.

ويريد ترامب فتح مضيق هرمز وأن تُسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقالت ليفيت: "لا أستطيع القول إنهم يدرسون الأمر كل ما أستطيع قوله هو أنه دار نقاش هذا الصباح، ولا أريد استباق الأحداث، وستسمعون بالتأكيد تصريحا مباشرا من الرئيس حول هذا الموضوع".

وقالت المتحدثة، في وقت سابق، إن إدارة الرئيس دونالد رفض التفاوض مع إيران عبر وسائل الإعلام.

ونقلت شبكة CBS News عن المتحدثة قولها: إن الولايات المتحدة لن تقبل إلا باتفاق يضع مصلحة الشعب الأمريكي في المقام الأول، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن ترامب طلب إجراء مفاوضات لأن الولايات المتحدة لم تحقق أيًّا من أهدافها، معقبا: "نحن ندرس هذا الطلب".

وألغى ترامب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد لإجراء محادثات حول إنهاء الصراع، إذ قال إن إيران يمكنها الاتصال إذا أرادت التفاوض.

من ناحية أخرى، وخلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد عراقجي، أن إيران مستقرة وصلبة، بحسب ما نقل التلفزيون الروسي الرسمي.

وقال عراقجي، إن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أظهرت للعالم قوة إيران الحقيقية، مضيفًا أن بات واضحا أن إيران لديها نظام مستقر وصلب وقوي.

وأضاف أن روسيا وقفت لجانب إيران، وسيواصل البلدان شراكتهما الاستراتيجية، وفقا للغد.