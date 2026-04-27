مسؤول إيراني: مقتل 383 طفلا وإصابة أكثر من 2000 في الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران

كتب : مصراوي

05:27 م 27/04/2026

طهران (د ب أ)

أعرب أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ناصر سراج، عن بالغ أسفه لقاء "تقاعس" منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) عن سراج القول، "إن 383 طفلا ارتقى شهيدا في هذه الحرب، بينهم سبعة أطفال دون عام واحد، و255 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 12 عاما، و121 طفلا بين 12 و 18 عاما، كما أصيب 2115 طفلا، من بينهم 70 طفلا دون السنتين".

وأفادت وکالة "إرنا" بأن سراج بعث رسالة إلى المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل؛ مدينا فيها "جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأمريكا ضد إيران"، واحتج على "تقاعس هذه المؤسسة الدولية وعدم اتخاذها موقفا مناسبا إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأطفال الإيرانيين خلال العدوان الأخير"؛ مطالبا إياها بـ"إدانة الهجمات غير القانونية والمنتهكة لحقوق الإنسان ضد الأطفال الإيرانيين بشكل صريح وحازم".

وأضاف أمين لجنة حقوق الإنسان في رسالته أنه "مع بالغ الأسف، شهد الشعب الإيراني مرة أخرى أحد أكثر الانتهاكات مرارة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المنطقة، حيث قام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب المفروضة الثالثة التي استمرت 40 يوما في مارس وأبريل 2026، بشن هجمات غير قانونية وعنيفة استهدفت بشكل مباشر أهدافا مدنية داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المواطنين الإيرانيين، من بينهم عدد كبير من الأطفال".

وأكد أنه "وفقا لتقارير موثقة محلية ودولية، فقد استهدفت هذه الهجمات العشوائية، والمخالفة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مناطق سكنية، ومدارس، ومراكز علمية، وجامعات، وأماكن عمل، وورش إنتاج، ومراكز صحية وخدمية، وخطوط سكك حديدية، وجسور، وطرق، ومراكز نقل، ومعابر حدودية، وطائرات تحمل مساعدات طبية وإنسانية، وغيرها".

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر
"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر
مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

تحرك عاجل من الري سيول تضرب بعض أودية العريش ورفح والشيخ زويد
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي