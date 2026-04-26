قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إنه المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، يسكن في كاليفورنيا وتمت مداهمة شقته بعد اعتقاله في واشنطن.

أضاف ترامب في مؤتمر صحفي له قبل قليل، أن منفذ الهجوم شخص مريض للغاية، لافتا إلى أن رجال الخدمة السرية رفضوا الاستمرار في الحفل.

وتابع ترامب: "أن المهاجم لم يصل إلى منطقتنا ونالوا منه من مسافة بعيدة"، إذ أنه تم اعتقاله خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن من قبل عناصر الأمن، وتعرض أحدهم للإصابة وهو بخير، مؤكد أن هناك محاولتين سابقتين لاغتياله، قائلا: "محاولات اغتيالي تتكرر".

وأشار إلى أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف، إذ أنه سيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار، داعيا الأمريكيين للالتزام مجددا بحل الخلافات سلميا بعيدا عن العنف.

وأوضح أن المشتبه به الذي نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن كانت بحوزته أسلحة كثيرة.

وتابع: "أصيب ضابط واحد برصاصة وهو في حالة جيدة جدا وتحدثت إليه"، مؤكدا أن الحادث تُظهر الحاجة إلى الأمن في قاعة الاحتفال.