محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: المشتبه به يسكن في كاليفورنيا وهو شخص مريض

كتب : وكالات

06:01 ص 26/04/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، إنه المشتبه به في حادث إطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، يسكن في كاليفورنيا وتمت مداهمة شقته بعد اعتقاله في واشنطن.

أضاف ترامب في مؤتمر صحفي له قبل قليل، أن منفذ الهجوم شخص مريض للغاية، لافتا إلى أن رجال الخدمة السرية رفضوا الاستمرار في الحفل.

وتابع ترامب: "أن المهاجم لم يصل إلى منطقتنا ونالوا منه من مسافة بعيدة"، إذ أنه تم اعتقاله خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن من قبل عناصر الأمن، وتعرض أحدهم للإصابة وهو بخير، مؤكد أن هناك محاولتين سابقتين لاغتياله، قائلا: "محاولات اغتيالي تتكرر".

وأشار إلى أن مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف، إذ أنه سيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار، داعيا الأمريكيين للالتزام مجددا بحل الخلافات سلميا بعيدا عن العنف.

وأوضح أن المشتبه به الذي نفذ حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن كانت بحوزته أسلحة كثيرة.

وتابع: "أصيب ضابط واحد برصاصة وهو في حالة جيدة جدا وتحدثت إليه"، مؤكدا أن الحادث تُظهر الحاجة إلى الأمن في قاعة الاحتفال.

فيديو قد يعجبك



"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
"وصلت لـ 62 يوما".. تاريخ إصابات محمد صلاح العضلية منذ انضمامه لليفربول
كيف يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب؟
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان