في قلب العاصفة الجيوسياسية العنيفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، ومع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية الممنوحة لطهران، تتصدر القاهرة المشهد الإقليمي كـ"ضامن أمني" مركزي قادر على احتواء تداعيات التصعيد المشتعل منذ فبراير 2026. إذ تتحرك الدولة المصرية وفق استراتيجية مكثفة تهدف إلى جسر الهوة بين الأطراف المتصارعة، وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تهدد بانهيار ما تبقى من استقرار النظام العالمي. بينما تستثمر دورها الدبلوماسي لإعادة هندسة موقعها الجيوسياسي، وسط تحديات مركبة تتزامن وتتقاطع؛ تبدأ من تأثر إيرادات الممرات الملاحية العالمية، وتمر عبر مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وصولًا إلى تنسيق توازنات القوى داخل أروقة البيت الأبيض.

الفلسفة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية

يقول خبير التحليل السياسي الدكتور أشرف سنجر، في تصريحاته لمصراوي، إن الدولة المصرية تتبنى "رؤية عاقلة" وسط ضباب الحرب الحالي، وترفض بشدة السماح بجرها إلى "حروب فرعية".

وهو ما يتقاطع مع قراءات مراكز الفكر العالمية التي ترى في التوازن المصري الدقيق ضرورة لمنح القاهرة مشروعية وقوة للعب دور الوسيط الموثوق الذي يفتقده الإقليم بشدة في هذه المرحلة المفصلية.

تستند هذه الفلسفة إلى قناعة راسخة مفادها أن استقرار الدول الوطنية يمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار إقليمي، وأن الأمن يتحقق عبر احتواء مسببات التوتر قبل خروجها عن السيطرة.

ولاستيعاب طبيعة هذا الدور الدبلوماسي المعقد، يُبرز تحليل حديث صادر عن مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" ممارسة مصر لدور استخباراتي ودبلوماسي دقيق وهادئ خلال أسابيع المواجهة الأولى، والذي يوضح أن القاهرة نجحت في فتح قنوات اتصال خلفية سمحت لواشنطن وطهران بتبادل الرسائل والمخاوف دون التزامات علنية محرجة.

ويدعم هذا التوجه تحليلات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التي تؤكد توظيف مصر لعمق علاقاتها الإقليمية لفتح قنوات مباشرة مع مراكز صنع القرار الفعلي في طهران، وهو ما أسهم في إحداث انعطافة حاسمة نحو مسار التهدئة المؤقتة.

هندسة التحالفات وتوازنات القوى

ترتكز الدبلوماسية المصرية الفاعلة على شبكة شديدة التعقيد من التحالفات الاستراتيجية، حيث تبرز البراجماتية السياسية كسمة حاكمة لإدارة المرحلة.

ويلعب التفاهم الاستراتيجي وعلاقة الثقة العميقة بين القيادة المصرية والإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب دورًا حاسمًا في صياغة التوازنات الإقليمية؛ إذ تضع واشنطن ثقتها الكاملة في قدرة القاهرة على تفكيك وإدارة الملفات الشائكة في المنطقة.

وتبحث الإدارة الأمريكية بجدية عن شركاء حلفاء موثوقين لتأمين مصالحها الاستراتيجية، ما يعزز مكانة مصر كقوة مركزية تمتلك مفاتيح الاستقرار الفعلي، وذلك في تنسيق مستمر مع قوى إقليمية فاعلة كالمملكة العربية السعودية.

وتشير تحليلات المراكز البحثية الغربية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة، وسط ضغوط التمدد الصيني والروسي، تدرك استحالة تمرير أي خطط لإعادة تشكيل خرائط النفوذ الإقليمي بعيدًا عن التوافق والتنسيق المشترك مع العاصمة المصرية. وهذا التقدير الاستراتيجي يضع القاهرة في موقع المرجح والمحدد لمسارات التسوية القادمة في المنطقة بأكملها.

إجهاض مخططات الهندسة الديموغرافية

ويتجلى التأثير الأقوى والأكثر حساسية لهذه التحالفات في التعامل مع ملف الأمن القومي المصري المباشر، وتحديدًا ما يتعلق بقطاع غزة.

في هذا السياق الحرج، يحسم الخبير الاستراتيجي الدكتور أشرف سنجر الجدل، في تصريحاته لـ"مصراوي"، مشددًا على أن "موضوع تهجير الفلسطينيين انتهى تمامًا من الأجندة الدولية".

يستند هذا الحسم إلى الموقف المصري الصلب والعنيد، المدعوم بصمود الداخل الفلسطيني. وتتقاطع هذه التصريحات بشكل وثيق مع قراءات مراكز الفكر الغربية التي تعتبر الدور المصري جدار الصد الأول والأخير، مؤكدة بشكل قاطع استحالة تمرير أي مشروع أو ترتيب أمني يخص مستقبل القطاع وتفريغه ديموغرافيًا بعيدًا عن موافقة وانخراط القاهرة بشكل مباشر.

العائد الاقتصادي ورصيد الثقة

يمتد صدى التحركات الدبلوماسية والجيوسياسية النشطة إلى قلب الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة المتضررة.

وهنا تفكك خبيرة أسواق المال رانيا يعقوب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أبعاد العائد الاقتصادي لهذه التحركات، كاشفة أن نجاح الوساطة المصرية أسهم بشكل مباشر في تعزيز "رصيد الثقة" الإقليمي والدولي في القيادة المصرية داخل الأوساط الاقتصادية.

إذ تحركت القاهرة مبكرًا للتحذير من تداعيات التصعيد وحماية مصالحها الوطنية، سعيًا لمنع انهيار منظومة الاقتصاد العالمي المضطربة بالفعل.

وقد أدى الصراع الأمريكي الإيراني المشتعل إلى تجميد شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأخطر في العالم والذي يمر عبره نحو 20% من إجمالي تجارة النفط العالمية.

وتؤكد منصات الاستخبارات الملاحية، مثل "لويدز ليست" ووكالة "بلومبرج"، أن الدافع الرئيسي لهروب السفن الكبرى وتعليق خدمات شركات عملاقة مثل "ميرسك" يعود بالأساس إلى المخاوف الأمنية المباشرة والمخاطر المرتفعة للاستهداف العسكري.

السويس وسوميد: شريان الإنقاذ العالمي

على النقيض من حالة الشلل التام التي تضرب مضيق هرمز، تبرز الأهمية الجيوستراتيجية الاستثنائية للممرات والبدائل المصرية.

إذ توضح رانيا يعقوب، في حديثها الخاص لـ"مصراوي"، حجم هذه الأهمية الجغرافية والتجارية، مؤكدةً أن "الموقع الجغرافي لمصر يجعلها لاعبًا لا يمكن تجاوزه في أمن التجارة العالمية".

وتشير خبيرة أسواق المال إلى التحركات المصرية الجادة، مستشهدةً بالاستعدادات الاستباقية كاستخدام خط أنابيب "سوميد" كشريان بديل لضخ النفط في ظل أزمة مضيق هرمز، لتأمين تدفقات الطاقة العالمية.

يمتد خط "سوميد" من العين السخنة على البحر الأحمر إلى سيدي كرير بالإسكندرية على البحر المتوسط، بطاقة استيعابية هائلة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.

ويلعب هذا الشريان - المملوك بشراكة استراتيجية عربية تضم مصر والسعودية والإمارات وقطر - دورًا حيويًا في تجاوز أزمة اختناق هرمز، ضامنًا استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية والغربية في المواقف بالغة الحرج.

ويحول هذا الواقع الأزمة الملاحية الراهنة إلى تأكيد عملي على أن الجغرافيا السياسية لمصر تمنحها القدرة على إنقاذ أمن الطاقة العالمي.

العقيدة العسكرية والخطوط الحمراء

كذلك، فإن القيادة المصرية تُدرك بوضوح حقيقة المشهد المعقد؛ فالسياسة والدبلوماسية تحتاجان دائمًا إلى غطاء أمني وعسكري صلب.

وفي تفسيره العميق لثوابت الأمن القومي، يوضح الدكتور أشرف سنجر، لـ"مصراوي"، أن العقيدة المصرية تتجنب الصدام المباشر بطبيعتها، وتضع في الوقت نفسه "خطوطًا حمراء" صارمة لا تقبل المساومة.

ويشير الخبير الاستراتيجي إلى نقطة بالغة الأهمية، مؤكدًا أن القاهرة ترفض اللجوء إلى "التحرك الخشن" على حدود رفح، وتتحرك عسكريًا في حالة واحدة استثنائية تتمثل في حدوث انهيار أمني يهدد سيادتها المباشرة.

صياغة الخرائط.. من أين يبدأ أمن الشرق الأوسط؟

تكشف وقائع التصعيد المحيط بإيران وما يواكبها من ارتدادات أمنية وملاحية واقتصادية عن حقيقة جيوسياسية راسخة: القاهرة تحتل موقعًا محوريًا في هندسة توازنات الاستقرار داخل الشرق الأوسط.

ومع احتدام التوتر حول شرايين الطاقة والتجارة، تظهر مصر كقوة قادرة على إدارة التماس الحرج بين الدبلوماسية والأمن والاقتصاد، وعلى تحويل لحظات الاضطراب الإقليمي إلى مساحات نفوذ محسوبة تعزز وزنها الاستراتيجي.

وتؤكد تطورات المشهد أن أي تصور جديد لإعادة ترتيب خرائط النفوذ أو بناء معادلات الردع والتسوية في الإقليم يظل مرهونًا بحضور القاهرة ودورها ووظيفتها كفاعل ضابط لإيقاع التوازنات.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو مصر طرفًا يتأثر بالأزمة فقط، وإنما دولة تعيد توظيف موقعها الجغرافي وثقلها السياسي لتثبيت نفسها كعقدة عبور رئيسية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.

وكلما اتسعت دوائر التوتر، ازدادت الحاجة إلى الدور المصري باعتباره قوة توازن تمتلك القدرة على الجمع بين الردع السياسي، والمرونة الدبلوماسية، والحضور الجيوستراتيجي المؤثر.

ولهذا، فإن أي هندسة مقبلة للنفوذ الإقليمي أو لأي ترتيبات أمنية جديدة ستبقى مشروطة بوزن القاهرة وموقعها ودورها في ضبط مسارات الأزمة ومآلاتها.