ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس أوكرانيا التطورات في الشرق الأوسط ومستجدات الأزمة الأوكرانية
كتب : مصراوي
08:38 م 24/04/2026
بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في محافظة جدة اليوم الجمعة، مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.
كما جرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها.