ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس أوكرانيا التطورات في الشرق الأوسط ومستجدات الأزمة الأوكرانية

كتب : مصراوي

08:38 م 24/04/2026

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في محافظة جدة اليوم الجمعة، مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.
كما جرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
حوادث وقضايا

10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركه للدولة.. تعرف على التفاصيل
زووم

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركه للدولة.. تعرف على التفاصيل
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟

