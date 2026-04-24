بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في محافظة جدة اليوم الجمعة، مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

كما جرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها.