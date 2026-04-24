أطلق وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، تصريحات شديدة اللهجة من البنتاجون، مؤكدا أن الولايات المتحدة تُزيد من إحكام حصارها البحري على إيران لضمان "ألا شيء يدخل أو يخرج".

إحكام الحصار وشلل البحرية الإيرانية

أعلن هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن "البحرية الإيرانية باتت في قاع الخليج"، مشددا على أن واشنطن ستواصل مصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية ضمن حصار متنامٍ اتخذ بُعدا عالميا، لينهي بذلك ما وصفه بـ "47 عاما من حالة الحرب الإيرانية ضد أمريكا".

الملف النووي وعامل الوقت

فيما يخص الطموحات النووية لطهران، جزم هيجسيث، بأن "إيران لن تمتلك قنبلة نووية أبدا"، موضحا أن عامل الوقت ليس في صالح النظام الإيراني في ظل الخناق الاقتصادي الحالي.

وأضاف وزير الحرب، أن الإدارة الأمريكية ليست في عُجلة من أمرها ولا تقع تحت أي ضغط للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحصار سيستمر "مهما تطلب ذلك من وقت" حتى تحقيق الأهداف الأمريكية.

رسائل حادة لأوروبا وآسيا

وجّه هيجسيث، رسائل حازمة لحلفاء واشنطن، قائلا إن "وقت الاستفادة المجانية من الحماية الأمريكية قد انتهى"، مشيرا إلى أن أوروبا وآسيا استفادتا لعقود من تأمين واشنطن للممرات المائية.

وتابع الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة بالكاد تستخدم مضيق هرمز، وأن هذه المعركة تخص أوروبا التي تحتاج المضيق أكثر من أمريكا، مشددا على أن واشنطن لا تعول على الموقف الأوروبي في هذه المواجهة.

الجاهزية القتالية والفرصة الأخيرة

اختتم بيت هيجسيث، تصريحاته بالتأكيد على أن البنتاجون في حالة "تأهب قصوى وجاهزية قتالية تامة"، وأن القوات الأمريكية "أيديها على الزناد" وجاهزة تماما للمرحلة المقبلة. ومع ذلك، ترك الباب مواربا أمام الدبلوماسية بقوله إن إيران لديها "فرصة تاريخية" للتوصل إلى اتفاق جدي، مؤكدا أن "الكرة الآن في ملعب طهران".