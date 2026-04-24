أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر "البنتاجون" اليوم الجمعة، عن تصعيد العمليات العسكرية ضد طهران، كاشفا عن إعادة ومصادرة 34 سفينة من مضيق هرمز منذ بدء ما وصفه بـ "الحصار البحري المتنامي" على إيران.

تصعيد بحري وإعادة مسار السفن

أكد هيجسيث، أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار هذه السفن في إطار استراتيجية تهدف لتجفيف منابع التمويل الإيراني، مشددا على أن واشنطن ستواصل مصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية في الفترة المقبلة.

الخط الأحمر النووي

وفي رسالة حازمة بشأن "الملف النووي"، شدد وزير الحرب الأمريكي، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف.

واعتبر هيجسيث، أن هذا الموقف يُمثّل ركيزة أساسية في التحركات العسكرية والدبلوماسية الحالية، لافتا إلى أن الخيارات الأمريكية تهدف بالأساس إلى منع أي تهديد نووي قد يُغيّر توازنات القوى في المنطقة.

فرصة أخيرة للتفاوض

رغم نبرة التصعيد العسكري، أشار هيجسيث إلى وجود مسار دبلوماسي متاح، معتبرا أن "أمام إيران فرصة الآن لإبرام اتفاق جيد".

وأوضح الوزير الأمريكي، أن الهدف من الضغط العسكري والحصار البحري هو دفع طهران نحو طاولة المفاوضات بشروط تضمن الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن واشنطن تمتلك الأدوات الكافية لزيادة الضغط إذا لم تستغل إيران هذه الفرصة المتاحة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام باكستانية رسمية، اليوم الجمعة، بأن العاصمة إسلام آباد تترقب، الليلة، وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة دبلوماسية حاسمة تهدف إلى إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الباكستانيين؛ حيث تسعى طهران من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز التنسيق مع الجانب الباكستاني بصفته "وسيطا رئيسيا" في ملف التهدئة مع أمريكا.