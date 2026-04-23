حادث في برلين.. رش ولي العهد الإيراني رضا بهلوي بسائل أحمر "فيديو"

تعرض رضا بهلوي، ولي عهد إيران المنفي وابن شاه إيران السابق رضا بهلوي، للرشق بسائل أحمر يوم الخميس أثناء مغادرته أحد المباني في برلين.

كان بهلوي قد غادر للتو مؤتمرًا صحفيًا انتقد خلاله وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عندما وقع الحادث خارج مبنى المؤتمر الصحفي الاتحادي في ألمانيا.

وبدا أنه لم يُصب بأذى، رغم أن السائل غطّى الجزء الخلفي من سترته وعنقه، ولوّح لأنصاره قبل أن يستقل سيارة غادرت المكان. وقالت الشرطة إن السائل يبدو أنه عصير طماطم.

وقد تم احتجاز الشخص المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، ولم يتم الكشف عن اسمه التزامًا بقوانين الخصوصية الألمانية.

🍅 Reza Pahlavi, sin iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija, pogođen kečapom prilikom dolaska na skup u Berlinu pic.twitter.com/mNZ5mIYNHG — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) April 23, 2026



ويبلغ بهلوي 65 عامًا، وهو ابن شاه إيران السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979 بعد احتجاجات واسعة أجبرت عائلته على مغادرة البلاد. ومع ذلك، يحاول بهلوي تقديم نفسه كطرف محتمل في مستقبل إيران، رغم أن حجم الدعم الذي يحظى به داخل البلاد لا يزال غير واضح بعد نحو 50 عامًا في المنفى.

وتجمع مئات من أنصاره يوم الخميس قرب مبنى البرلمان الألماني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.