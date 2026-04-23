حادث في برلين.. رش ولي العهد الإيراني رضا بهلوي بسائل أحمر "فيديو"

كتب : وكالات

02:32 م 23/04/2026 تعديل في 02:33 م

تعرض رضا بهلوي، ولي عهد إيران المنفي وابن شاه إيران السابق رضا بهلوي، للرشق بسائل أحمر يوم الخميس أثناء مغادرته أحد المباني في برلين.

كان بهلوي قد غادر للتو مؤتمرًا صحفيًا انتقد خلاله وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عندما وقع الحادث خارج مبنى المؤتمر الصحفي الاتحادي في ألمانيا.

وبدا أنه لم يُصب بأذى، رغم أن السائل غطّى الجزء الخلفي من سترته وعنقه، ولوّح لأنصاره قبل أن يستقل سيارة غادرت المكان. وقالت الشرطة إن السائل يبدو أنه عصير طماطم.

وقد تم احتجاز الشخص المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، ولم يتم الكشف عن اسمه التزامًا بقوانين الخصوصية الألمانية.


ويبلغ بهلوي 65 عامًا، وهو ابن شاه إيران السابق الذي أطاحت به الثورة عام 1979 بعد احتجاجات واسعة أجبرت عائلته على مغادرة البلاد. ومع ذلك، يحاول بهلوي تقديم نفسه كطرف محتمل في مستقبل إيران، رغم أن حجم الدعم الذي يحظى به داخل البلاد لا يزال غير واضح بعد نحو 50 عامًا في المنفى.

وتجمع مئات من أنصاره يوم الخميس قرب مبنى البرلمان الألماني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رضا بهلوي حرب إيران ولي عهد إيران المنفي

