"بدعوى زرع ألغام".. ترامب يأمر باستهداف أي قارب في مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:21 م 23/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر مباشرة إلى البحرية الأمريكية باستهداف أي قوارب تقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي في تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، "لقد أمرتُ البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب، مهما كان صغيرًا -جميع سفنها الحربية وعددها 159 سفينة، غارقة في قاع البحر- يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز، وتدميره"، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أنه "لا مجال للتردد" في التعامل مع هذه التهديدات، موضحًا أن التوجيه يشمل التعامل مع أي قوارب صغيرة يُشتبه في قيامها بتلغيم الممر المائي، في إطار تشديد الإجراءات العسكرية لحماية الملاحة في المنطقة.

ولفت ترامب إلى أن كاسحات الألغام التابعة للجيش الأمريكي تقوم حاليًا بتطهير المضيق، مشددًا على أنه أُصدرُ بموجب هذا الأمر بمواصلة هذه العملية، ولكن بمستوى مُضاعف ثلاث مرات.

وجاءت هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وسط مخاوف من تهديدات للأمن الملاحي نتيجة العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة
