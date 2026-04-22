إيران: إعادة فتح مضيق هرمز أمر مستحيل حاليًا

كتب : وكالات

07:24 م 22/04/2026 تعديل في 23/04/2026

محمد باقر قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون له معنى إلا إذا لم ينتهكه الحصار البحري واحتجاز الاقتصاد العالمي كرهائن.

وشدد قاليباف، في تدوينة عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، على ضرورة توقف أعمال الحرب الإسرائيلية على جميع الجبهات.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يحققا أهدافهما بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالتنمر، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الاعتراف بحقوق الأمة الإيرانية.

