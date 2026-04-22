إعلان

ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا.. والجيش والشرطة يشكون من عدم تقاضي رواتبهم

كتب : مصراوي

05:54 ص 22/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا.

وأضاف ترامب، أن عناصر الجيش والشرطة الإيرانية يشكون من عدم تقاضي رواتبهم، لافتا إلى أن إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز، بل تريد فتحه لتجني 500 مليون دولار يوميا.

أكد ترامب، أن مضيق هرمز محاصر بالكامل، مؤكدا أن القوات الأمريكية تُسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وأشار إلى أن أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، بالإضافة إلى أن قواتها الجوية منهارة ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة.

وتابع ترامب: "الإيرانيون استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي"، مضيفا أن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميرا كاملا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب الجيش الإيراني الشرطة الإيرانية مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز
زووم

أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
رياضة محلية

ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
علاقات

كيف تطير حشرة بأرجلها بدل أجنحتها؟.. ذبابة تثير حيرة العلماء
د. محمود محيي الدين: تركيز ترامب مع الصين "إضاعة وقت".. وهذا سبب حرب إيران
أخبار مصر

د. محمود محيي الدين: تركيز ترامب مع الصين "إضاعة وقت".. وهذا سبب حرب إيران
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية