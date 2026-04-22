ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا.. والجيش والشرطة يشكون من عدم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا.

وأضاف ترامب، أن عناصر الجيش والشرطة الإيرانية يشكون من عدم تقاضي رواتبهم، لافتا إلى أن إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز، بل تريد فتحه لتجني 500 مليون دولار يوميا.

أكد ترامب، أن مضيق هرمز محاصر بالكامل، مؤكدا أن القوات الأمريكية تُسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وأشار إلى أن أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، بالإضافة إلى أن قواتها الجوية منهارة ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة.

وتابع ترامب: "الإيرانيون استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي"، مضيفا أن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميرا كاملا، وفقا لسكاي نيوز.