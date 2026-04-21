قضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف طور سيناء، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل 3 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2026 جنح طور سيناء، والمتعلقة بواقعة سرقة الزيت الخام من خطوط البترول بمدينة أبو رديس، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

تفاصيل قرار المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: محمد العربي، مصطفى فهمي، وإسلام عبد اللطيف، وبحضور سكرتارية عبد أبو عقيلة. وشمل قرار إخلاء السبيل كلاً من: (عادل عبد المنصف، صابر حجاب، وعمرو عبد الفتاح).

من جانبه، أوضح محمد موسى، محامي عدد من المتهمين، أن المحكمة اكتفت بالكفالة المالية للمتهمين الثلاثة، مشيراً إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات الاستئناف على قرار حبس 4 متهمين آخرين، صُدر بحقهم قرار بالحبس لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كواليس "الوصلة غير الشرعية" بأبو رديس

تعود وقائع القضية إلى 26 فبراير الماضي، حينما حرر مسؤول بإحدى شركات البترول بلاغاً يفيد برصد تلاعب في خطوط نقل الزيت الخام، واكتشاف "ثقب" وتركيب وصلة غير شرعية لسرقة المواد البترولية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورط تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص، بينهم "خفير" بالموقع استغل طبيعة عمله لتسهيل تركيب محبس خفي على الخط الرئيسي لتهريب الزيت.

سقوط التشكيل العصابي

نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على 7 من المتهمين، بينما لا تزال الجهود مستمرة لضبط المتهم الثامن الهارب. وكشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين لسيارة نقل "فنطاس" لنقل المسروقات إلى مستودع بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تمهيداً لترويجها في السوق السوداء.

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر تجديد حبس باقي المتهمين في الواقعة لمدة 15 يوماً، لاستكمال التحريات وكشف كافة ملابسات الجريمة.