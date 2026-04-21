

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم تعيين الدكتورة رانيا المشاط، أمينة تنفيذية جديدة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

ووفق بيان صادر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، تتولى المشاط المنصب خلفًا للدكتورة رولا دشتي من الكويت، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره لجهودها وخدماتها خلال فترة عملها.

المشاط خبرة لأكثر من 25 في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية

وتتمتع رانيا المشاط بخبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية الكلية، والبنوك المركزية، إلى جانب خبراتها في تطوير أطر السياسة النقدية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، فضلًا عن دورها في تمويل التنمية والعمل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر الشراكات الدولية.

8 أعوام من الحقائب الوزارية

وشغلت المشاط مناصب وزارية لمدة ثماني سنوات متواصلة بين عامي 2018 و2026، حيث تولت ثلاث حقائب بارزة هي: السياحة – كأول امرأة تتولى هذا المنصب في مصر – ثم التعاون الدولي، وأخيرًا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقبل دخولها الحكومة، عملت وكيلة لمحافظ البنك المركزي المصري لشؤون السياسة النقدية خلال الفترة من 2005 إلى 2016، وأسهمت في تحديث استراتيجية السياسة النقدية، كما عملت مستشارة لكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن.

إلى جانب ذلك، شاركت المشاط في عضوية مجالس إدارات وهيئات استشارية لعدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية.