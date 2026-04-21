أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي علي عبد اللهي أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للرد بشكل فوري وحاسم على أي تحرك عدائي جديد من جانب خصوم طهران.

وأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم، أن إيران لا تزال تمسك بزمام الأمور عسكريًا، بما في ذلك السيطرة على مضيق هرمز، مشددًا على أنها لن تسمح بنشر ما وصفه بروايات غير دقيقة حول الأوضاع الميدانية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يقترب فيه موعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والمقرر أن ينتهي يوم الأربعاء.

وشهدت الفترة الماضية تبادل اتهامات بين الجانبين بشأن خرق الهدنة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الممرات البحرية بمنطقة الخليج.