ترامب: الاتفاق الذي نعمل عليه حاليا مع إيران سيكون أفضل بكثير من اتفاق 2015 النووي

كتب : وكالات

08:13 م 20/04/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق الذي تبرمه الولايات المتحدة مع إيران سيكون أفضل بكثير من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني"، الذي صاغه باراك اوباما وجو بايدن، والذي يُعدّ من أسوأ الاتفاقات التي أُبرمت على الإطلاق فيما يتعلق بأمن بلادنا.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم الاثنين، "لقد كان طريقًا مضمونًا لامتلاك سلاح نووي، وهو أمر لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث، مع الاتفاق الذي نعمل عليه. لقد دفعوا بالفعل 1.7 مليار دولار نقدًا، وحُمّلت على متن طائرة بوينغ 757، ونُقلت جوًا إلى إيران ليُنفقها القادة الإيرانيون كيفما شاؤوا".

وأشار ترامب "إلى أن أوباما قام بسحب جميع الأموال من البنوك في واشنطن العاصمة وفرجينيا وماريلاند. قال هؤلاء المصرفيون إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل".

وأوضح ترامب "أنه إضافةً إلى ذلك، دُفعت مئات المليارات من الدولارات لإيران. لو لم أُنهِ ذلك "الاتفاق"، لكانت الأسلحة النووية قد استُخدمت ضد إسرائيل، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعدنا العسكرية الأمريكية التي نعتز بها".

ووصف وسائل الإعلام بالمُضللة، قائلا: "ديفيد إغناتيوس، الصحفي التافه في صحيفة واشنطن بوست، الحديث عن الاتفاق النووي، مع علمها بأنه كان خطيرًا ومُخزيًا لبلادنا".

وأكد ترامب "أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق في عهده، فسيضمن السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط لإسرائيل والشرق الأوسط، بل لأوروبا وأمريكا وكل مكان آخر. سيكون ذلك إنجازًا يفخر به العالم أجمع، بدلًا من سنوات الإحراج والإذلال التي أُجبرنا على تحملها بسبب قيادة غير كفؤة وجبانة".

بعد حكم النقض.. دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب: سنطالب بتعويض 15 مليون
