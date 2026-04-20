أمريكا ترفض إعادة المصارف السودانية للنظام العالمي وتشترط وقف الحرب

كتب : د ب أ

05:29 م 20/04/2026

وزارة الخزانة الأمريكية

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية طلباً تقدمت به سلطات الخرطوم لإعادة النظام المصرفي السوداني إلى النظام المالي العالمي.
وقالت مصادر مطلعة ، في تصريحات لموقع "صحيح السودان"، نشرها اليوم الإثنين، إن "نائب مدير شؤون أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، باتريك ستيوارت، رفض طلب سلطة بورتسودان بإدماج نظامها المالي في المجتمع المالي الدولي، وإعادة التعاون بين البلدين ومؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأكدت المصادر أن محافظ بنك السودان آمنة ميرغني، التي تشارك في فعاليات ربيع واشنطن، تقدمت بالطلب، وحاولت إقناع المسؤول الأمريكي بالإصلاحات المالية التي حققتها سلطتها خلال الحرب، لكن المسؤول الأميركي قابل ذلك بالرفض.
ووضع نائب مدير شؤون أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، باتريك ستيوارت ، وفقاً للمصادر، شروطاً لإرجاع النظام المالي السوداني إلى النظام المصرفي العالمي، تمثلت في إنهاء الحرب، وتحقيق السلام، وتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توقيف مواطنة إيرانية تحمل إقامة دائمة بتهم تتعلق بالتوسط في صفقة أسلحة يُشتبه في ارتباطها بالجيش السوداني.
وقال الادعاء العام الأمريكي ، في بيان أوردته صحيفة السودانية نيوز " إن شمیم مافي، وهي مواطنة إيرانية تحمل بطاقة إقامة دائمة (جرين كارد)، تم توقيفها في لوس أنجليس بتهمة التوسط في صفقة لبيع طائرات مسيّرة وقنابل وذخائر تابعة لإيران إلى السودان.

