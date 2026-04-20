وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سؤالين للبابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر بشأن الحرب على إيران، بعد أن أعلن البابا معارضته للحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "ذا بوست" اليوم الإثنين، إن لديه سؤالين للبابا ليو الرابع عشر: "لماذا تعتقد أنه من المقبول أن تمتلك طهران سلاحاً نووياً، وأن تقتل 42 ألف متظاهر أعزل؟".

وواصل الرئيس الأمريكي التعبير عن استيائه من الانتقادات التي وجهها البابا للولايات المتحدة، مؤكداً على موقفه المؤيد للحرب مع اقتراب وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين من نهايته يوم الأربعاء.

وأضاف ترامب: "هذه واحدة من أهم الحروب. قلت للبابا إنه لا يمكنك السماح لهم بامتلاك سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه وسيموت الملايين من الناس، بمن فيهم الإيطاليون والكاثوليك في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "ولا يمكنك السماح لدولة بقتل 42 ألف متظاهر أعزل، كثير منهم من الشباب الذين تم شنقهم من رافعة في ساحة عامة".