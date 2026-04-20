إعلان

ترامب يوجه تساؤلات لبابا الفاتيكان بشأن حرب إيران.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

06:53 م 20/04/2026

ترامب وبابا الفاتيكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سؤالين للبابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر بشأن الحرب على إيران، بعد أن أعلن البابا معارضته للحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران.
وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "ذا بوست" اليوم الإثنين، إن لديه سؤالين للبابا ليو الرابع عشر: "لماذا تعتقد أنه من المقبول أن تمتلك طهران سلاحاً نووياً، وأن تقتل 42 ألف متظاهر أعزل؟".
وواصل الرئيس الأمريكي التعبير عن استيائه من الانتقادات التي وجهها البابا للولايات المتحدة، مؤكداً على موقفه المؤيد للحرب مع اقتراب وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين من نهايته يوم الأربعاء.
وأضاف ترامب: "هذه واحدة من أهم الحروب. قلت للبابا إنه لا يمكنك السماح لهم بامتلاك سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه وسيموت الملايين من الناس، بمن فيهم الإيطاليون والكاثوليك في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "ولا يمكنك السماح لدولة بقتل 42 ألف متظاهر أعزل، كثير منهم من الشباب الذين تم شنقهم من رافعة في ساحة عامة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

