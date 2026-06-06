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"الشيوخ" يناقش تعديلات على قانون المرور الإثنين المقبل

كتب : نشأت حمدي

01:33 م 06/06/2026

مجلس الشيوخ

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تشهد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، يوم الاثنين المقبل، مناقشة دراسة مقدمة من النائب يوسف مهاب محمود السيد مجاهد، تتعلق بإدخال تعديلات على عدد من مواد قانون المرور.

وتتضمن الدراسة المقترحة تعديل المواد (268) و(269) و(269 مكررًا) من قانون المرور، في إطار بحث الجوانب التشريعية المرتبطة بها وما قد تتطلبه من تحديث أو تطوير.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة الأبعاد القانونية والدستورية للدراسة، ومدى توافق المقترحات مع المنظومة التشريعية القائمة، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من توصيات.

ويأتي ذلك في إطار الدور التشريعي لمجلس الشيوخ في مراجعة وتطوير القوانين بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية.

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مجلس الشيوخ لجنة الشئون الدستورية قانون المرور

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