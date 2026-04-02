ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الخميس إلى 1345 قتيلاً و 4040 جريحاً.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في التقرير اليومي حول تطوّرات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أنّ عدد القتلى في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 27 قتيلا، وعدد الجرحى 105.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد القتلى من الأطفال بلغ 125 طفلاً وعدد الجرحى الأطفال وصل إلى 430 طفلاً .

ولفت التقرير إلى أن "عدد شهداء القطاع الصحي ارتفع إلى 53، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 137 مصاباً. وبلغ عدد المستشفيات الّتي اضطرّت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 5 مستشفيات".

يذكر أن حزب الله كان قد استهدف منتصف ليل الثاني من مارس/ آذار الماضي موقعا للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا. ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الماضي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان، وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان، ولا تزال مستمرّة حتى الساعة.