قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، إن المواجهة مع إسرائيل حتمية، متوعدا بأن جماعته لن تقف مكتوفي الأيدي أمام تل أبيب.

وقال الحوثي في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، اليوم الخميس، "انطلاقا من الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة".

وأضاف الحوثي أن "اليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والمسيرات في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد إسرائيل".

وتابع قائد الحوثيين، " ننطلق من البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا".

وكانت الجماعة قد أعلنت السبت الماضي الانضمام إلى الحرب في المنطقة، وقالت في أكثر من بيان إنها نفذت ثلاث عمليات عسكرية ضد إسرائيل حتى اليوم دعما لإيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وإسنادا لما تسميه محور المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.