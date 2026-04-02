الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:28 م 02/04/2026

الأمم المتحدة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تداعيات تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار الأزمة يهدد الاستقرار العالمي ويزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تدخل شهرها الثاني من التصعيد، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الأوضاع تتجه نحو مزيد من التعقيد مع استمرار العمليات العسكرية.

وأكد أن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة، داعيًا إلى دعمها بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمة.

وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

وأشار إلى أن تعطيل حركة السفن في مضيق هرمز ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ويؤثر بشكل خاص على الدول والفئات الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام أنه أوفد مبعوثه الشخصي، جان أرنو، إلى المنطقة لدعم الجهود السياسية الرامية إلى خفض التصعيد.

ودعا إيران إلى وقف الهجمات التي تستهدف دول الجوار، والالتزام باحترام حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

