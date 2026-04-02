وجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذّرا إياه من عواقب التفكير في استهداف الأراضي الإيرانية.

وقال قاليباف، اليوم الخميس، في تغريدة "نارية" عبر حسابه على منصة "إكس" حظيت بتفاعل واسع: "إذا تعرضت لبيتنا، فستواجه العائلة بأكملها".

ذكريات الحرب وفقدان "حسن"

استعاد قاليباف، في رسالته ذكريات تطوعه في الحرب وهو في الثامنة عشرة من عمره، متحدثا بنبرة إنسانية ومؤثرة عن شقيقه "حسن" الذي استشهد في ميدان المعركة ولم يعد أبدا، قائلا: "هناك ألم لا يغادر قلب الرجل أبدا، وهو شوقي لعناق أخي لمرة واحدة فقط".

وأكد محمد قاليباف، أن رفاقه الذين سقطوا في المعارك كانوا بمثابة "إخوة دم"، وأن الإيرانيين قدّموا شبابهم وكل "أيامهم القادمة" فداءً لتراب وطنهم.



7 ملايين متطوع في أسبوع

كشف رئيس البرلمان الإيراني عن حجم الاستنفار الشعبي، مشيرا إلى انطلاق "حملة وطنية كبرى" أسفرت في أقل من أسبوع عن انضمام نحو 7 ملايين إيراني أعلنوا جاهزيتهم التامة لحمل السلاح والدفاع عن بلادهم، مؤكدا: "نحن لسنا دعاة حرب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوطن، يتحول كل واحد منا إلى جندي".



رسالة "من القلب" إلى واشنطن

ختم قاليباف رسالته بتوصيف حاسم للشخصية الإيرانية قائلا: "دعني أتحدث بصدق ومن أعماق قلبي؛ الإيرانيون لا يكتفون بالكلام عن الدفاع، بل يبذلون الدماء.. فعلنا ذلك سابقا ونحن مستعدون للقيام به مجددا". وأضاف موجها حديثه لترامب: "نحن نقف الآن مستعدين، مسلحين، وصامدين".

Listen up...



You Come for Our Home…

You Meet the Whole Family. pic.twitter.com/5raQK72IvH — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 2, 2026

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.