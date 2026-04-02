لعبة الأرقام.. ترامب يستحضر "فيتنام" و"العراق" ليثبت سرعة انتصاره في حرب إيران

كتب : محمد جعفر

04:39 ص 02/04/2026

استعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدد انخراط الولايات المتحدة في حروب سابقة، في إطار دعوته الناخبين الأميركيين إلى التحلي بالصبر.

وقال ترامب خلال خطابه اليوم في البيت الأبيض: "استمرت الحرب العالمية الأولى عامًا واحدًا وسبعة أشهر وخمسة أيام، بينما استمرت الحرب العالمية الثانية ثلاث سنوات وثمانية أشهر و25 يومًا"، وأضاف إشارات إلى حروب كوريا وفيتنام والعراق، مشيرًا إلى أن التزام الولايات المتحدة في فيتنام استمر قرابة 20 عامًا.

وبالمقارنة، أوضح ترامب أن العمليات في إيران استمرت 32 يومًا فقط، واصفًا إياها بأنها "قوية للغاية ومذهلة"، مضيفًا أن "إحدى أقوى الدول لم تعد تمثل تهديدًا حقيقيًا".

ترامب وحرب فيتنام إيران وأمريكا خطاب ترامب

