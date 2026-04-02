قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلا: "هناك مناقشات جارية في هذه الأثناء لإبرام اتفاق".

وأشار إلى أنه إذا لم يبرم اتفاق مع إيران سنستهدف محطات الطاقة، مضيفا أن تغيير النظام في إيران لم يكن هدف الولايات المتحدة لكنه حدث بالفعل.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن أي تحرك إيراني بشأنها سيواجه بضربات شديدة.

وأكد ترامب، أن على الدول التي ترغب في الحصول على نفط من مضيق هرمز أن تعمل على تأمينه