إعلان

ترامب: نراقب المواقع النووية الإيرانية.. وأي تحرك بشأنها سيواجه بضربات شديدة


كتب- محمد فتحي:

03:37 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلا: "هناك مناقشات جارية في هذه الأثناء لإبرام اتفاق".

وأشار إلى أنه إذا لم يبرم اتفاق مع إيران سنستهدف محطات الطاقة، مضيفا أن تغيير النظام في إيران لم يكن هدف الولايات المتحدة لكنه حدث بالفعل.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن أي تحرك إيراني بشأنها سيواجه بضربات شديدة.

وأكد ترامب، أن على الدول التي ترغب في الحصول على نفط من مضيق هرمز أن تعمل على تأمينه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الولايات المتحدة إيران كلمة ترامب اليوم خطاب ترامب النووي

أحدث الموضوعات

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

