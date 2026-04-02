قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيُلقي خطابًا الليلة وسيخبر الجميع كما هو رائع.

وقال ترامب في تصريحات إعلامبة: "سألقي خطابًا الليلة وسأخبر الجميع كم أنا عظيم.. ويا له من عمل رائع قمت به".

إنهاء الحرب مع إيران

يذكر أن مسؤول في البيت الأبيض، قال أمس الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤكد في خطاب مرتقب عزمه إنهاء الحرب مع إيران خلال ثلاثة أسابيع، ضمن خطة شاملة تهدف إلى حسم الصراع بشكل نهائي.

ويُعد هذا الخطاب، الذي سيلقيه ترامب من داخل البيت الأبيض، أول خطاب وطني رئيسي يتناول تفاصيل الحرب منذ اندلاعها في أواخر فبراير الماضي، إذ سيجدد التأكيد على الجدول الزمني الذي حدده لإنهاء العمليات العسكرية خلال 21 يومًا، وهو إطار زمني أطول قليلًا من التقديرات الأولية التي أعلنها البيت الأبيض مع بداية الحرب قبل 32 يومًا.