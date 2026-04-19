كشفت وكالة مهر الإيرانية، عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية مساء اليوم الأحد، في بحر عُمان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن القوات الأمريكية أطلقت أعيرة نارية باتجاه سفينة تجارية إيرانية، في محاولة لإجبارها على العودة، مشيرة إلى أن البحرية الإيرانية ردت على إطلاق النار الصادر عن سفن البحرية الأمريكية.

رد فوري من بحرية الحرس الثوري

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري استجابت بشكل فوري للحادث، ما أدى، بحسب الوكالة، إلى تراجع القوات الأمريكية ومغادرتها المنطقة.

ووفقًا للمعلومات التي نقلها مراسل مهر، فإن القوات الأمريكية المتمركزة في مياه بحر عُمان أقدمت على إطلاق النار على السفينة الإيرانية ردًا على إغلاق مضيق هرمز وعودة سفن تجارية هندية وبريطانية، إلى جانب إجراءات الرقابة التي اتخذها الحرس الثوري الإيراني.

انسحاب القوات الأمريكية

وأضافت الوكالة أن التواجد السريع لوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري لدعم السفينة الإيرانية دفع القوات الأمريكية إلى الانسحاب من موقع الحادث.