رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان

كتب : وكالات

09:38 م 19/04/2026

الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران

كشفت وكالة مهر الإيرانية، عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية مساء اليوم الأحد، في بحر عُمان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.
وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن القوات الأمريكية أطلقت أعيرة نارية باتجاه سفينة تجارية إيرانية، في محاولة لإجبارها على العودة، مشيرة إلى أن البحرية الإيرانية ردت على إطلاق النار الصادر عن سفن البحرية الأمريكية.

رد فوري من بحرية الحرس الثوري

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري استجابت بشكل فوري للحادث، ما أدى، بحسب الوكالة، إلى تراجع القوات الأمريكية ومغادرتها المنطقة.
ووفقًا للمعلومات التي نقلها مراسل مهر، فإن القوات الأمريكية المتمركزة في مياه بحر عُمان أقدمت على إطلاق النار على السفينة الإيرانية ردًا على إغلاق مضيق هرمز وعودة سفن تجارية هندية وبريطانية، إلى جانب إجراءات الرقابة التي اتخذها الحرس الثوري الإيراني.

انسحاب القوات الأمريكية

وأضافت الوكالة أن التواجد السريع لوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري لدعم السفينة الإيرانية دفع القوات الأمريكية إلى الانسحاب من موقع الحادث.

فيديو قد يعجبك



قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
شئون عربية و دولية

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد دينا رامز
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)