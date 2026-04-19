استطلاع: شعبية ترامب تتراجع إلى 37% وسط استياء من إدارة الاقتصاد والحرب مع إيران

كتب : مصطفى الشاعر

05:30 م 19/04/2026

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "NBC News/SurveyMonkey" ونُشرت نتائجه اليوم الأحد، عن تراجع نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب إلى 37%، مدفوعة بحالة من عدم الرضا الشعبي تجاه تعامله مع الملف الاقتصادي والحرب الدائرة مع إيران.

الاقتصاد يتصدر مخاوف الأمريكيين

أظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ما بين 30 مارس و13 أبريل، أن 29% من الأمريكيين يعتبرون الاقتصاد قضيتهم الأولى، متقدما على ملف "تهديدات الديمقراطية" (24%).
وسجل ترامب، تراجعا حادا في إدارة ملف التضخم وتكلفة المعيشة، حيث بلغت نسبة التأييد في هذا القطاع 32% فقط، مقارنة بنحو 40% قبل عام، بينما أعرب نصف الأمريكيين عن معارضتهم الشديدة لسياساته الاقتصادية.

انقسام حول الحرب والهدنة

فيما يتعلق بالصراع مع طهران، أبدى نحو ثلثي الأمريكيين "استياءهم" من إدارة ترامب للحرب مع إيران، حيث سجلت نسبة "المعارضة الشديدة" 54%.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف مؤقت لإطلاق النار خلال فترة إجراء الاستطلاع، إلا أن النتائج لم تُظهر أي تحول ملحوظ في الرأي العام، باستثناء قاعدة "ماجا" (MAGA) التي حافظت على دعمها القوي بنسبة 87%.

رفض للتدخل العسكري البري

على صعيد الخيارات العسكرية، أعربت أغلبية ساحقة بلغت 61% عن رفضها لاتخاذ أي إجراء عسكري إضافي في إيران.
وفي المقابل، أيد 16% الاستمرار في الغارات الجوية فقط، بينما طالب 23% ببحث كافة الخيارات بما في ذلك استخدام القوات البرية، مما يعكس رغبة شعبية واسعة في تجنب الانزلاق إلى مواجهة برية واسعة النطاق.
ويبدو أن "فاتورة الحرب" وارتفاع تكاليف المعيشة بدأت تُلقي بظلالها على شعبية دونالد ترامب بشكل أوضح من أي وقت مضى.

