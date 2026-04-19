إعلان

صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص

كتب : سارة أبو شادي

03:20 م 19/04/2026 تعديل في 03:47 م

إزالة اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع مدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات المحلية في مدينة حمص السورية، عن قرار رسمي بتغيير اسم أحد شوارع المدينة الحيوية، والذي كان يحمل اسم الفريق أول الشهيد "عبد المنعم رياض"، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، ليُصبح باسم "شارع 18 نيسان".

صورة لافتة شارع عبدالمنعم رياض قبل إزالتها من حمص

وأوضح محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن التسمية الجديدة تأتي تخليدا لذكرى الاعتصام الأول في ساحة الساعة بمدينة حمص عام 2011، وهو الحدث الذي يُعد نقطة تحول مفصلية في بدايات الثورة السورية.

تركيب لافتة شارع 18 نيسان بعد إزالة لافتة شارع عبدالمنعم رياض

وأكد المحافظ في منشوره، أن يوم 18 نيسان يُمثّل "اليوم الذي اختارت فيه الثورة عاصمتها"، مشيرا إلى أن القرار يندرج ضمن حملة لإعادة تسمية الشوارع لتعكس الرموز المحلية المرتبطة بالهوية الثورية للمدينة.

ويُعد الفريق أول عبد المنعم رياض (1919-1969)، الملقب بـ "الجنرال الذهبي"، أحد أبرز القادة العسكريين العرب في العصر الحديث.

وقد قاد أركان الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وسقط شهيدا في 9 مارس 1969 أثناء تفقده الخطوط الأمامية على جبهة قناة السويس، وهو اليوم الذي تُحييه مصر سنويا كـ "يوم الشهيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر سوريا عبدالمنعم رياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
أخبار المحافظات

"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
خلص عليها في شهر العسل.. المشدد 7 أعوام للمتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

خلص عليها في شهر العسل.. المشدد 7 أعوام للمتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ

شئون عربية و دولية

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
زووم

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)