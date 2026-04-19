صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص

أعلنت السلطات المحلية في مدينة حمص السورية، عن قرار رسمي بتغيير اسم أحد شوارع المدينة الحيوية، والذي كان يحمل اسم الفريق أول الشهيد "عبد المنعم رياض"، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، ليُصبح باسم "شارع 18 نيسان".

وأوضح محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن التسمية الجديدة تأتي تخليدا لذكرى الاعتصام الأول في ساحة الساعة بمدينة حمص عام 2011، وهو الحدث الذي يُعد نقطة تحول مفصلية في بدايات الثورة السورية.

وأكد المحافظ في منشوره، أن يوم 18 نيسان يُمثّل "اليوم الذي اختارت فيه الثورة عاصمتها"، مشيرا إلى أن القرار يندرج ضمن حملة لإعادة تسمية الشوارع لتعكس الرموز المحلية المرتبطة بالهوية الثورية للمدينة.

في الثامن عشر من نيسان، نستعيد ذكرى الاعتصام الأوّل في الثورة السورية، اليوم الذي اختارت فيه الثورة عاصمتها، وحملت فيه حمص مسؤولية تاريخية.

بهذه المناسبة، نعلن عن استبدال اسم شارع عبد المنعم رياض ليصبح "شارع 18 نيسان" تخليداً لذكرى الاعتصام. #الاعتصام_الأول#حمص_عاصمة_الثورة — عبد الرحمن الأعمى (@AbdulRhmanAlama) April 18, 2026

ويُعد الفريق أول عبد المنعم رياض (1919-1969)، الملقب بـ "الجنرال الذهبي"، أحد أبرز القادة العسكريين العرب في العصر الحديث.

وقد قاد أركان الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وسقط شهيدا في 9 مارس 1969 أثناء تفقده الخطوط الأمامية على جبهة قناة السويس، وهو اليوم الذي تُحييه مصر سنويا كـ "يوم الشهيد".