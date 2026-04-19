وزير خارجية تركيا يهاجم إسرائيل: حكومة متطرفة وتمثل مشكلة للعالم

كتب : وكالات

03:04 م 19/04/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحكومة الإسرائيلية "متطرفة" وتمثل مشكلة للعالم بأسره، وليس لتركيا فقط.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي والذي استمر ثلاثة أيام في جنوب تركيا، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان تركيا أن تحل محل إيران كخصم رئيسي لإسرائيل، وهو سؤال طُرح في وسائل إعلام تركية وإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال فيدان: "هذه حكومة متطرفة. إنها مشكلة للعالم كله، وليست مشكلة لتركيا فقط".

وأضاف مسؤولون أتراك أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإيران ولبنان وسوريا تمثل تهديدًا "توسعيًا" للاستقرار العالمي.

وأكد فيدان أن وقف هذا التهديد أصبح بوضوح على أجندة المجتمع الدولي. كما وصف اتفاقيات الدفاع التي وُقعت بين إسرائيل واليونان وقبرص في ديسمبر الماضي بأنها "تحالف عسكري ضد الدول الإسلامية في المنطقة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا
شئون عربية و دولية

إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا
"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
أخبار المحافظات

"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
علاقات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها
شئون عربية و دولية

على غرار الكويت.. البحرين تبدأ إجراءات سحب الجنسية من بعض مواطنيها
مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
اقتصاد

مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)