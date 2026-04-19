وزير خارجية تركيا يهاجم إسرائيل: حكومة متطرفة وتمثل مشكلة للعالم

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحكومة الإسرائيلية "متطرفة" وتمثل مشكلة للعالم بأسره، وليس لتركيا فقط.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي والذي استمر ثلاثة أيام في جنوب تركيا، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان تركيا أن تحل محل إيران كخصم رئيسي لإسرائيل، وهو سؤال طُرح في وسائل إعلام تركية وإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال فيدان: "هذه حكومة متطرفة. إنها مشكلة للعالم كله، وليست مشكلة لتركيا فقط".

وأضاف مسؤولون أتراك أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإيران ولبنان وسوريا تمثل تهديدًا "توسعيًا" للاستقرار العالمي.

وأكد فيدان أن وقف هذا التهديد أصبح بوضوح على أجندة المجتمع الدولي. كما وصف اتفاقيات الدفاع التي وُقعت بين إسرائيل واليونان وقبرص في ديسمبر الماضي بأنها "تحالف عسكري ضد الدول الإسلامية في المنطقة".