بعد استهداف ناقلة نفط.. إيران تبلغ السفن عبر اللاسلكي بإغلاق مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:00 م 18/04/2026

أفادت مصادر في قطاع الملاحة لوكالة رويترز، بأن بعض السفن التجارية تلقت رسالة لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بإغلاق مضيق هرمز مجددًا.

وأضافت المصادر، أن البحرية الإيرانية أبلغت ناقلات النفط بأنه لا يُسمح لأي سفن بالمرور عبر المضيق.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن ناقلة نفط تعرضت لإطلاق نار في المضيق من قِبل زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط في مضيق هرمز تعرضت لإطلاق نار من زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني. ووقع الحادث على بعد 20 ميلًا بحريًا شمال شرق سلطنة عُمان، فيما أكدت الهيئة أن الناقلة وطاقمها في أمان.

وبشكل منفصل، أفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، بأن ما لا يقل عن سفينتين تجاريتين تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولتهما عبور المضيق.

