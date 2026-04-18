في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، تتبنى مصر نهجًا استباقيًا لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتُعد "منحة الدعم الإضافي" بقيمة 400 جنيه أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية.

تحديث البيانات: الجسر الآمن لاستمرارية الدعم

تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحديث البيانات ليس إجراءً روتينيًا، بل هو "صمام أمان" يمنع توقف البطاقة التموينية مؤقتًا، والهدف الجوهري من هذه العملية هو ضبط قواعد البيانات القومية وتنقيتها، بما يضمن استيفاء الشروط القانونية لكل فرد مقيد.

وبحسب وزارة التموين، فإن وجود بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى تجميد الدعم لحين تصحيح الوضع، بينما يتيح التحديث المنتظم مرونة أكبر في إضافة أفراد جدد (مثل المواليد أو الزوجات) حال استيفاء المعايير، مما يجعل البطاقة التموينية انعكاسًا حقيقيًا للواقع الديموغرافي للأسرة المصرية.

التحول الرقمي.. كيف تُحدث بياناتك من منزلك؟

تيسيرًا على المواطنين، نقلت الوزارة عملية التحديث إلى الفضاء الرقمي عبر منصة مصر الرقمية، وتتلخص الخطوات في:

- الدخول إلى المنصة واختيار "خدمات التموين".

- الضغط على أيقونة "تحديث بيانات بطاقة التموين".

- إدخال البيانات بدقة ومطابقتها ببطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والمستفيدين.

وشددت الوزارة على أن "الدقة" هي معيار القبول؛ فأي بيانات منقوصة أو غير متطابقة ستؤدي آلياً إلى رفض الطلب، مما قد يضع استحقاق المنحة في دائرة الخطر.

المستندات المطلوبة للتحديث

لإتمام عملية التحديث بنجاح، يتوجب على رب الأسرة تجهيز ملف رقمي أو ورقي يشمل:

- بطاقات الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال مرافق (كهرباء) حديث لإثبات محل الإقامة.

- وثيقة الزواج وبيانات المؤهل الدراسي.

- إثباتات إضافية مثل (كارت الخدمات المتكاملة) لذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على الأولوية والمزايا المقررة قانوناً.

منحة الـ400 جنيه مستمرة حتى يونيو 2026

كشفت مصادر حكومية، أن الجدول الزمني لصرف منحة الـ400 جنيه ممتد حتى يونيو 2026، ومع ذلك، وضعت الوزارة قاعدة تنظيمية صارمة: "المنحة شهرية ولا تُرَحّل"، بمعنى أن المبلغ المخصص لكل شهر (400 جنيه) يجب صرفه خلال ذات الشهر، ولا يمكن للمواطن المطالبة بأرصدة الشهور السابقة إذا لم يقم بصرفها في حينها، مما يستوجب المتابعة الدورية مع منافذ الصرف.

طرق الاستعلام عن منحة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يتم إخطار المستحقين عبر وسيلتين مباشرين، وهما:

1- الرسائل النصية (SMS): تصل مباشرة على الهاتف المسجل باسم رب الأسرة.

2- بون صرف الخبز: تظهر رسالة واضحة بأسفل البون تؤكد إدراج البطاقة ضمن فئات المنحة الإضافية.

مرونة الصرف: 400 جنيه مقسمة على 4 مرات

أظهرت وزارة التموين مرونة عالية، حيث لا يُلزم المواطن بصرف قيمة المنحة دفعة واحدة، وتتيح المنظومة تجزئة المبلغ على 4 مرات خلال الشهر الواحد، ومن خلال شبكة واسعة تضم المجمعات الاستهلاكية، منافذ "جمعيتي"، وبدالي التموين، ومنافذ "كاري أون".

