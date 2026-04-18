مجتبى خامنئي في رسالة جديدة: الجيش يدافع بشجاعة عن البلاد

كتب : وكالات

01:22 م 18/04/2026

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، إن الجيش الإيراني يدافع بشجاعة عن أرض البلاد والعلم الذي ينتمي إليه.

ووفق ما نقلته وكالة "تسنيم" في رسالة عن مجتبى خامنئي بمناسبة يوم الجيش الإيراني، قدّم فيها التهنئة لجميع العسكريين وعائلاتهم والشعب الإيراني، قائلا: "إن انتصار الثورة الإسلامية شكّل نقطة تحول أنهت مرحلة "الضعف المفروض" على الجيش، ومهدت لمرحلة جديدة من "الارتباط بالشعب والدفاع عن الوطن".

وأشار مجتبى خامنئي: "الجيش الإيراني تصدى بعد الثورة لمخططات الولايات المتحدة والحركات الانفصالية، وقدم – بحسب تعبيره – ملاحم بطولية في الدفاع عن البلاد". وأضاف: "الجيش الإيراني يدافع اليوم بشجاعة عن الأرض والعلم، ويعتمد على دعم إلهي وشعبي، مشيرًا إلى جاهزية القوات الجوية والبحرية.

وختمت الرسالة بالترحم على جميع منتسبي الجيش الإيراني، من قادة وضباط وجنود، وعلى الجرحى وعائلات الشهداء، ولا سيما من سقطوا في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

