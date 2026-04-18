وزير الخارجية يلتقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين،

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وأهمية استمرار التنسيق في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء على الموقف المصري الداعم للدولة الليبية واستقرارها وسيادتها، كما شدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، تأسيساً على الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، حسبما قالت وزارة الخارجية في بيانها.