إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه

أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، وأن هذا الممر الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "جمهورية إيران الإسلامية، وبناءً على التفاهمات السابقة خلال المفاوضات، وافقت بحسن نية على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار".

وأضاف أن "الأمريكيين، بسبب نكثهم المتكرر للعهود كما هو معتاد في سجلهم، يواصلون ما وصفه بعمليات القرصنة البحرية والنهب تحت مسمى الحصار".

وتابع: "وبناءً على ذلك، عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، وأصبح هذا الممر الاستراتيجي تحت إدارة وسيطرة مشددة من القوات المسلحة".

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن "الوضع في مضيق هرمز سيبقى تحت رقابة صارمة وبحالته السابقة، ما لم تنهِ الولايات المتحدة القيود الكاملة على حرية عبور السفن من وإلى إيران".