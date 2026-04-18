أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، بعد موجة ارتفاع كبيرة شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أن درجات الحرارة سجلت 37 درجة، بزيادة تصل إلى 10 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، وهو ما يُعد من السمات المعتادة لفصل الربيع.

وأضافت أن الطقس سيظل حارًا خلال فترات النهار رغم الانخفاض، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة نحو 25 درجة، مع تراجع في سرعات الرياح وانخفاض تأثير الأتربة والرمال المثارة.

وأشارت إلى أن فترات الليل ستشهد أجواء مائلة للبرودة، خاصة خلال الساعات المتأخرة، ما يستدعي ارتداء ملابس خريفية، لافتة إلى أن فصل الربيع يتسم بتباين واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وأكدت أن الأجواء الباردة ليلًا ستستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

