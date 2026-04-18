أسعار الفضة ترتفع 3.15% عالميًا بدعم تراجع الدولار

كتب : ميريت نادي

11:53 ص 18/04/2026

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 3.15%، مدعومة بتراجع الدولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت الفضة قد سجلت أعلى مستوياتها خلال فبراير الماضي، قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثر على توجهات المستثمرين.

أسباب ارتفاع الفضة

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، في وقت سابق ل" مصراوي" إن ارتفاع أسعار الفضة يعود بشكل رئيسي إلى صعود أسعار الذهب، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين، مما عزز الطلب على المعادن الثمينة.

الفضة مرشحة للارتفاع

وأضاف معطي أن أسعار الفضة مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر الماضية، متوقعًا أن تتراوح تحركاتها بين 3% و10% صعودًا أو هبوطًا، في ظل خروج بعض الاستثمارات المضاربية من السوق.

